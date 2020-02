Valencia, debutto Florenzi: prima in Liga da terzino contro il Celta Vigo (Di sabato 1 febbraio 2020) prima da titolare per Florenzi con la maglia del Valencia nella Liga: il giocatore presente nell’undici titolare contro il Celta Vigo Al via la nuova avventura di Alessandro Florenzi. Il giocatore di proprietà della Roma lotterà per un posto agli Europei cercando di distinguersi con la maglia del Valencia. Il laterale scenderà in campo per la prima volta con la maglia dei pipistrelli nel match di questa sera contro il Celta Vigo. Florenzi chiamato a ricoprire il ruolo di terzino destro nel 4-4-2 di Celades. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : Valencia, Florenzi schierato subito titolare: giocherà in difesa: Questa sera il debutto al Mestalla dell'ex capita… - Dalla_SerieA : Florenzi convocato per la gara con il Celta Vigo, il tecnico: “Siamo felici che sia con noi” -… -