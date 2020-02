Uscite TimVision Febbraio 2020: Brave Ragazze, Power, Spartacus e La Teoria del tutto (Di sabato 1 febbraio 2020) Uscite TimVision Febbraio 2020 – Novità tra film, serie tv e cartoni animati Uscite TimVision – Un mese con poche novità di rilievo per la piattaforma di streaming TimVision. Tra le prime visioni si segnala Brave Ragazze distribuito da Vision e che sarà in parallelo su Sky. Diretto da Michaela Andreozzi Brave Ragazze è una commedia al femminile ambientata negli anni ’80 a Gaeta quando 4 amiche decidono di rapinare banche per svoltare. Ambra Angilioni, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Stefania Sandrelli, Max Tortora e Luca Argentero compongono il cast. Il revenge horror con Nicolas Cage Mandy arriva nel corso del mese su TimVision senza nemmeno esser passato per le sale. Cage è Red un uomo tranquillo che deve combattere contro una setta religiosa decisa a sacrificare la sua fidanzata Mandy. Tra le serie tv arrivano i primi episodi della sesta stagione ... dituttounpop

