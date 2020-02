“Urania d’Agosto”, lo spettacolo a Salerno il 4 e 5 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Urania d’agosto” del premio Ubu Lucia Calamaro, con la regia di Davide Iodice, è in scena martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, due giorni inusuali per la stagione del Teatro Ghirelli. Date insolite per il canto psichico di una signora anziana, stralunata che galleggia nel suo cosmo personale, nell’interiorità negletta di una vecchiaia irretita dal tedio dell’esistenza. La protagonista dello spettacolo è una donna matura scocciata, seccata, asociale, accanita lettrice notturna di Urania e fanatica della vita e delle opere degli astronauti, che durante un isolatissimo agosto in città, soffre di un’estrema crisi di alienazione e comincia a confondere le cose. Poco a poco il suo spazio interiore, fratturato dall’insonnia, trasformerà lo spazio esteriore in spazio siderale. Da questa stagione di lotta interiore uscirà profondamente ... anteprima24

“Urania d’Agosto” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Urania d’Agosto”