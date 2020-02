Uomo si suicida dopo aver ucciso la compagna e la figlia: tragedia passionale (Di sabato 1 febbraio 2020) Un Uomo si è suicidato dopo aver ucciso la compagna e la figlia. Una vera e propria tragedia quella consumatasi in provincia di Caltanissetta a Mussomeli. Gli inquirenti ipotizzano che il movente sia la fine della loro relazione. Michele Noto non ha esitato a compiere questi due gesti inconsulti, nonostante la sua giovane età, durante la scorsa notte. A sangue freddo infatti ha ammazzato la sua ex convivente Rosaria Mifsud, e la figlia Monica di Liberto, per poi ammazzarsi. Uomo si suicida dopo aver ucciso la compagna e la figlia: tragedia passionale Il ventisettenne siculo aveva tenuto in piedi la relazione con la donna quarantottenne nonostante la loro differenza d’età. Differenza che, stando ai racconti dei conoscenti, non era vista di buon occhio dalla figlia di lei, Monica. Dinanzi a quella storia sbagliata, in quanto fatta di un amore malato, Rosaria, detta Rosy, aveva ... kontrokultura

