ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Coronavirus, 'Emergenza mondiale', 1 febbraio, (Di sabato 1 febbraio 2020) UltimE NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Coronavirus: l'Omg specifica che ora è Emergenza globale, il numero dei casi continua a salire., 1 febbraio 2020, ilsussidiario

SkyTG24 : Il traffico aereo da e per la Cina è stato sospeso per fronteggiare il #coronarvirus in Italia - SkyTG24 : Una nave da crociera con due turisti cinesi con sospetto #coronavirus è ferma al porto di #Civitavecchia per accert… - SkyTG24 : Coronavirus, aumentano i casi nel mondo. In Italia stato di emergenza -