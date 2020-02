Udinese Inter: le chiavi tattiche del match (Di sabato 1 febbraio 2020) Eriksen probabilmente esordirà dal primo minuto in Udinese-Inter. Non sarà semplice il match contro i bianconeri L’Udinese di Gotti si distingue per adottare un 532 molto passivo e compatto in fase di non possesso. Non pressa quasi mai la prima costruzione, lo scopo è quello di coprire gli spazi centrali nella propria trequarti, costringendo l’avversario ad andare in fascia. Contro una squadra così chiusa, sarà già un test Interessante per vedere l’impatto di Eriksen all’Inter. Il danese deve aumentare il livello del palleggio e della rifinitura proprio in questo tipo di partite. A maggior ragione con la mancanza di Lautaro Martinez. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

