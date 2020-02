Tuttosport: Giuntoli ha provato i tutti i modi a sistemare Ghoulam (Di sabato 1 febbraio 2020) Ghoulam è ancora un calciatore del Napoli, a nulla sono valsi gli sforzi di Giuntoli per trovare una sistemazione all’algerino e poter puntare con più decisione su un sostituto. La speranza adesso è che riesca a recuperare completamente e tornare in organico per non lasciare scoperto il reparto in difesa “Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ds ha provato in tutti i modi a sistemare in qualche altra squadra, ma nessuno se l’è sentita di pagare due milioni netti di stipendio all’algerino per soli sei mesi e senza avere la certezza del suo completo recupero fisico. Per Ghoulam terapie e lavoro personalizzato in palestra” L'articolo Tuttosport: Giuntoli ha provato i tutti i modi a sistemare Ghoulam ilNapolista. ilnapolista

news24_napoli : TUTTOSPORT – Tripaldelli-Napoli, il Sassuolo ha fatto una proposta… - napolista : Tuttosport: Il #Napoli pronto ad offrire 25 milioni per #Kumbulla #Giuntoli sentirà oggi Setti per sottoporgli un’… -