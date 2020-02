Tuffi: Tania Cagnotto nell’individuale e nel sincro nella Coppa Tokyo 2020 a Bolzano. Alle Olimpiadi in due gare? (Di sabato 1 febbraio 2020) Sognare non costa nulla.Tania Cagnotto vuol regalarsi qualcosa di bello e l’aspirazione a Cinque Cerchi a Tokyo è l’obiettivo vero e proprio. Si pensava che tutto fosse finito a Rio 2016, con il bronzo dai tre metri e l’argento nel sincro con Francesca Dallapé. La maternità e il calo delle motivazioni sembravano aver posto termine alla carriera della campionessa nostrana e invece, spinta dalla sua compagna Francesca e da una passione ancora viva dentro di sé, nell’ultimo anno si è ripreso a gareggiare con una certa intensità. La novità però è che Cagnotto non sarà solo nella specialità di coppia nella prossima Coppa Tokyo 2020 a Bolzano (7-9 febbraio), prova di selezione per gli Europei 2020 a Budapest (18-24 maggio) e soprattutto per la FINA Diving World Cup (21-26 aprile), evento di qualificazione olimpica. Tania, infatti, sarà nuovamente sul trampolino della ... oasport

