Tuchel | «Cavani-Icardi? La competizione fa bene» VIDEO

Tuchel, le parole del tecnico del Paris Saint Germain sulla concorrenza in attacco tra Edinson Cavani e Mauro Icardi «Per Icardi è un bene che Cavani sia rimasto, la competizione fa bene. Significa qualità nello spogliatoio, in campo e in panchina. Tutti quelli che giocano al Psg lo sanno, attaccanti, centrocampisti e difensori. Icardi è importante per noi, pur non segnando lavora duramente e ha un buon impatti difensivo».

