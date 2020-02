Trump gioca a golf durante la crisi del coronavirus. Sei anni fa criticava Obama per (quasi) la stessa cosa (Di sabato 1 febbraio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre gioca a golf. Non ci sarebbe niente di strano se 6 anni fa, durante l’amministrazione Obama, Trump non avesse criticato l’ex presidente per aver giocato a golf durante l’esplosione del virus dell’ebola. Getting a little exercise this morning! pic.twitter.com/fyAAcbhbgk— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2020 Il tweet di Trump arriva poco dopo la dichiarazione dell’emergenza sanitaria da parte del governo statunitense in merito alla diffusione del coronavirus. Il Centro per i controlli e la prevenzione delle malattie del Paese ha messo in quarantena 195 cittadini statunitensi evacuati da Wuhan, la città cinese epicentro del virus. Working closely with China and others on coronavirus outbreak. Only 5 people in U.S., all in good recovery.— ... open.online

