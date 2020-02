Tim ha ricevuto una multa da 27,8 milioni di euro dal Garante della privacy per non aver rispettato le regole sul telemarketing (Di sabato 1 febbraio 2020) L’operatore telefonico Tim è stato multato dal Garante della privacy per 27,8 milioni di euro «per numerosi trattamenti illeciti di dati legati all’attività di marketing». «Le violazioni», ha spiegato il Garante, « hanno interessato nel complesso alcuni milioni di persone», ilpost

