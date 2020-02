Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.7 vicino all’Albania (Di domenica 2 febbraio 2020) Paura in Grecia, nella zona di Kanallaki, dove alle 22:22 ora italiana si è verificata una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7. L’epicentro, localizzato ad una profondità a 10 km, si trova a poca distanza dal confine dell’Albania e a 200 km in linea d’aria dalla Puglia. Non si hanno ancora notizie di danni a cose o persone. notizie

