Tennis: si ritira Ekaterina Makarova, ex numero 8 del mondo e tre volte vincitrice di Slam in doppio (Di sabato 1 febbraio 2020) Con un post su Instagram ha annunciato il proprio ritiro, quasi in sordina, la russa Ekaterina Makarova, che pure ha lasciato un impatto di buon livello sul Tennis femminile, avendo raggiunto il numero 8 delle classifiche mondiali nel 2015, in singolare, e raggiungendo la vetta in doppio nel 2018. Questo il testo in italiano della lettera lasciata dalla Tennista: “Cari amici! Ho importanti novità per voi oggi. Ho preso la difficile decisione di chiudere la mia carriera professionistica nel Tennis. Oggi voglio ringraziare chiunque sia stato al mio fianco in tutti questi anni, chiunque sia stato parte della mia carriera sportiva, dall’infanzia alla fine. Sono stata abbastanza fortunata da lavorare con il miglior team di professionisti, i miei coach preferiti, gli sparring, i massaggiatori, gli osteopati. Il mio team è stato sempre la mia fonte di supporto. Voglio ringraziare ... oasport

