Tennis, Francesca Schiavone si racconta dopo la malattia: “Importanti le persone che ti stanno accanto, mia madre ammalata mi ha supportato” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Vi racconto che cos’è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. È stata la lotta più dura in assoluto che abbia mai affrontato, e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia…”. Basterebbe questo a far calare il sipario su queste parole, per far capire che persona sia Francesca Schiavone. Nel silenzio social più totale, senza ricercare luci o forzature di sorta, la nostra Leonessa ha portato a casa il match più importante della sua vita, lottando con determinazione, come ha sempre fatto nella sua storia Tennistica. A 39 anni, Francesca ha sconfitto il rivale più terribile che si potesse incontrare, il cancro, un avversario il cui nome mette i brividi. E così, concentrandosi su se stessa, ha trovato la forza per reagire, scorgendo nel più profondo la luce che c’è nel buio. Una luce accecante, tale da rendere più ... oasport

OA_Sport : Tennis, Francesca Schiavone si racconta dopo la malattia: “Importanti le persone che ti stanno accanto, mia madre a… - redsbi : RT @Eurosport_IT: Francesca #Schiavone, l'essere Leonesse è di famiglia ???? - g_bertucci : RT @Eurosport_IT: Francesca #Schiavone, l'essere Leonesse è di famiglia ???? -