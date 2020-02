Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: arriva TIM DEGEN, gemello di Boris e figlio segreto di Christoph! (Di sabato 1 febbraio 2020) Il suo arrivo è destinato a sconvolgere ogni equilibrio al Fürstenhof! Nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio che riporterà alla luce degli oscuri segreti nascosti nel passato dei Saalfeld. E lo attende un ruolo da protagonista nella sedicesima stagione della soap! Ecco dunque cosa sta per accadere nelle puntate di Sturm der Liebe in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tim DEGEN nuovo protagonista Christoph presenta Boris e Tim, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Pochi giorni fa vi abbiamo annunciato il prossimo arrivo nelle puntate italiane di Sturm der Liebe di un nuovo personaggio: Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann), una giovane frutticultrice originaria di Bichlheim, dove lavora nel meleto della zia Margit Krummbiegl (Michaela Stögbauer). Come vi abbiamo rivelato, la ragazza è destinata a ... tvsoap

