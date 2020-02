Telese Terme, Verrillo nuovo portavoce di Fratelli d’Italia (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Telese Terme (Bn) – Salvatore Verrillo nuovo portavoce di Fratelli d’Italia nel comune di Telese Terme. La scelta del portavoce Provinciale Federico Paolucci, d’intesa con il coordinatore d’area Valle Telesina Giovanni Tommaselli, pone le basi per l’inizio di una nuova fase del partito in città, anche in virtù del rinnovo del consiglio comunale in primavera. “È con viva soddisfazione – così Giovanni Tommaselli – che posso annunciare la nomina di Verrillo quale portavoce a Telese Terme il quale vanta già un lungo curriculum di appartenenza nella destra Telesina.” Ringraziamo Verrillo che ha scelto di mettere in campo tutta la sua esperienza per tenere alta la bandiera di Fratelli d’italia. L'articolo Telese Terme, ... anteprima24

