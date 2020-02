Super Smash Bros Ultimate: Via alle selezioni per la Nazionale italiana (Di sabato 1 febbraio 2020) Oltre 40 mila spettatori unici e decine di giocatori da tutta Italia per guadagnarsi un posto alla competizione europea: questi i numeri della scorsa edizione della Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup, il torneo a squadre dedicato al noto videogioco targato Nintendo. Un successo che ha portato l’azienda giapponese a replicare nel 2020 con una seconda edizione ricca di novità. Prima su tutte la rimozione dal regolamento della Smash Ball, l’oggetto che consente di ottenere istantaneamente la mossa più potente del proprio personaggio, lo Smash Finale, scelta che rende l’intero torneo ancora più competitivo e d’appeal per tutti gli appassionati della scena italiana e interNazionale. La nuova edizione verrà inaugurata sul suolo italiano con le qualificazioni dal vivo il 1° febbraio 2020 al Video Games Party di Milano (Viale ... gamerbrain

