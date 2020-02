Suicidio Simeone e il solito Benzema ringrazia: il derby di Madrid è del Real, Atletico KO (Di sabato 1 febbraio 2020) Sempre lui, Karim Benzema. L’uomo dei gol pesanti, l’uomo che… “c’è sempre”. E c’è anche oggi, nel derby di Madrid tra Real e Atletico. Di fronte ad un Bernabeu quasi sold out (77 mila spettatori), i ragazzi di Zidane hanno la meglio dei ‘cugini’ grazie ad una rete del francese nella prima parte della ripresa. La gara, tirata ed equilibrata, si può racchiudere tutta in una mossa. Sbagliata, da parte del Cholo Simeone: quella di togliere dal campo Morata. Un Suicidio, calcisticamente parlando, e i risultati lo confermano: esce dal campo lo spagnolo e l’Atletico, che fino a quel momento aveva – per alcuni tratti – anche avuto la meglio dell’avversario, scompare dal campo e va sotto. Clamorosa indiscrezione: Friedkin tenta di acquistare il Milan! DETTAGLI L’ex attaccante della Juve garantiva il ... calcioweb.eu

