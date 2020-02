Stefano Mainetti marito Elena Sofia Ricci/ "Scrissi musica per il Papa e gli zombi" (Di sabato 1 febbraio 2020) Stefano Mainetti, marito di Elena Sofia Ricci: "Ho scritto musica per il Papa e anche per i film horror". L'eclettico compositore parla della sua passione e del rapporto con l'attrice ilsussidiario

