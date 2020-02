Stefano De Martino lo annuncia a sorpresa sui social. La notizia che tutti stavano aspettando (Di sabato 1 febbraio 2020) Di strada ne ha fatta tanta, e anche di cambiamenti. L’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, ha davvero iniziato una strada tuta in salita. Partito come allievo di danza nella scuola più famosa di Italia, è riuscito non solo ad accedervi successivamente in veste di danzatore professionista, ma anche ad aggiudicarsi un programma in prima serata sulla rete ammiraglia come presentatore. Eppure tutti lo ricordano sicuramente diverso: adesso Stefano è stato segnato da molte esperienze, anche private. Ha un viso diverso, uno sguardo più ribelle e un’ estetica decisamente più curata: corrono voci che Stefano abbia ricorso a qualche ritocchino chirurgico. E se così fosse, poco importa: Stefano ormai piace e anche molto. Papà del piccolo Santiago, messo alla luce insieme a Belen Rodriguez, Stefano ha saputo dimostrare che, alle volte, riavvolgere il nastro porta non pochi ... caffeinamagazine

infoitcultura : Stefano De Martino è rifatto? Com’era tra i banchi di Amici [FOTO] - infoitcultura : ‘Non se ne parla, ne ho avuto abbastanza…’: Stefano De Martino ha detto no - zazoomnews : Stefano De Martino è rifatto? Com’era tra i banchi di Amici [FOTO] - #Stefano #Martino #rifatto? #Com’era -