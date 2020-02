Soundtrack | annullata la serie di Netflix dopo la prima stagione (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra le novità annunciate per questo 2020, Netflix dovrà dire addio alla serie musicale Soundtrack dopo una sola stagione. Brutto colpo per chi ama le commedie musicali drammatiche. La piattaforma streaming Netflix ha annunciato ufficialmente che la serie Soundtrack dopo la prima stagione non verrà confermata per una seconda. Uscita a dicembre 2019 nonostante l’entusiasmo … L'articolo Soundtrack annullata la serie di Netflix dopo la prima stagione proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

