Sostenibilità, la Copenaghen Fashion Week detta le regole green alle “sue” maison. Pena l’esclusione dalla kermesse (Di sabato 1 febbraio 2020) La Sostenibilità non è una moda passeggera, è la chiave del futuro. Anche per chi vive di passerelle, outfit e dintorni. È questa la scommessa della CoPenaghen Fashion Week (Cfw) apPena conclusa, che ha animato la capitale danese da martedì 28 fino a fine gennaio 2020. Una rassegna che vuole andare oltre le ultime tendenze scandinave in fatto di abiti, accessori e look, per trasformarsi in una “piattaforma in difesa dell’ambiente”, come ha dichiarato Cecile Thorsmark, amministratore delegato di Cfw, alla cerimonia d’apertura dell’evento. Per raggiungere lo scopo, è stato presentato un piano d’azione triennale: 17 obiettivi che i marchi Fashion dovranno trasformare in realtà entro il 2022 se vorranno garantirsi l’accesso alle prossime edizioni della kermesse. “Sono traguardi ambiziosi ma non enormi o impossibili da raggiungere”, ha rassicurato Thorsmark, “altrimenti perderemmo l’appoggio ... ilfattoquotidiano

