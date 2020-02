Sono il diavolo Entra in chiesa con un coltello e ferisce una suora con una

Entra in Chiesa e urla : “Sono il Diavolo”. Poi accoltella una suora : Tanta paura nel tardo pomeriggio di ieri in una Chiesa di Sestri Ponente (Genova). Un cittadino italiano di 57 anni ha seminato il panico all’interno dell’edificio religioso. L’uomo si è introdotto nella Chiesa della città ligure e ha cominciato ad urlare “Io sono il diavolo, sono Satana”. Subito dopo, il 57enne si è diretto verso […] L'articolo Entra in Chiesa e urla: “Sono il Diavolo”. Poi ...

Genova - urla in chiesa "Sono il diavolo" poi accoltella la giovane suora : Giorgia Baroncini La religiosa è stata ferita alla gola mentre cercava di difendere il parroco. L'aggressore, entrato in chiesa inneggiando a Satana, è stato subito bloccato Una suora 32enne di origine indiana è stata ferita alla gola a Sestri Ponente, nella chiesa di San Francesco in viale Rigon. Secondo le prime informazioni raccolte dalle volanti della Polizia, sembra che la giovane sia stata presa a coltellate da un uomo che ...

Roccamonfina - nuove impronte alle Ciampate del Diavolo : Sono di Neanderthal : Un nuovo studio ha rilevato la presenza di nuove impronte nel sito delle "Ciampate del Diavolo", nei pressi del vulcano di Roccamonfina (Caserta): sono state lasciate da uomini di Neanderthal, che probabilmente si erano stabiliti in questa zona. Nel 2003 le precedenti orme erano state attribuite ad Homo heidelbergensis.Continua a leggere

Gaia e Camilla - il testimone chiave : "Pietro Genovese non poteva vederle. Mi Sono chiesto : che diavolo..." : Viene giudicato dagli inquirenti il "testimone chiave" dell'incidente in cui sono morte Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, le 16enne travolte e uccise da Pietro Genovese sabato sera a Roma. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, T.O., che si trovava alla guida di una minicar al momento dell'impatto