Sondaggi politici, il Pd cresce sull’onda del successo alle regionali. M5s ai minimi dal 2013 (Di sabato 1 febbraio 2020) Che impatto hanno avuto le elezioni regionali sui partiti politici italiani? L'appuntamento elettorale ha messo in luce diversi punti critici per la Lega di Matteo Salvini, che non solo è risultata sconfitta in Emilia Romagna, ma non ha nemmeno riscosso il successo sperato in Calbria. Il Partito democratico, invece, con la vittoria di Stefano Bonaccini, riprende fiato. Il tutto mentre il Movimento Cinque Stelle continua inesorabilmente nel suo declino. fanpage

