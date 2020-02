Soleil Stasi, lo slip è microscopico e si vede troppo… E da sotto il costume spunta quel “dettaglio”. Fan in estasi (Di sabato 1 febbraio 2020) Soleil Stasi, ex corteggiatrice di Luca Onestini ed ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, deve davvero molto al programma di Uomini e Donne. Non si può dimenticare Soleil in versione naufraga, durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi: dimenticarsi di lei è impossibile, anche perché non lo permetterebbe lei stessa. La sua pagina social è sempre aggiornata e attivissima, e Soleil non perde occasione per comunicare con i suoi fan. La sua ultima foto è davvero il ‘top’. Al di là della bellezza di Soleil, che nessuno avrebbe mai il coraggio di smentire, la Stasi questa volta ci ‘concede’ volutamente e lo fa con coscienza. Sicuramente consapevole di mettere in mostra ‘qaualcosa’, ha deciso di osare, lasciando che il resto venga fatto dall’immaginazione di chi osserva. Inutile dire che tutti i seguaci della Stasi non abbiano perso occasione per ... caffeinamagazine

PechinoExpress : ?? Solo istinto, tatto e olfatto. Le coppie di #pechinoexpress hanno scoperto le destinazioni a occhi chiusi ??… - Laufan845 : RT @PechinoExpress: ?? Solo istinto, tatto e olfatto. Le coppie di #pechinoexpress hanno scoperto le destinazioni a occhi chiusi ?? @CdGherar… - parcheggilowcos : RT @PechinoExpress: ?? Solo istinto, tatto e olfatto. Le coppie di #pechinoexpress hanno scoperto le destinazioni a occhi chiusi ?? @CdGherar… -