Softball, Australia Pacific Cup 2020: Italia vittoriosa su Cina Taipei, poi fa soffrire le padrone di casa (Di sabato 1 febbraio 2020) L’Italia non entra nelle semifinali di Australia Pacific Cup di Softball, ma nel complesso si comporta bene anche nella terza giornata della competizione, battendo Cina Taipei e dando molto a lungo filo da torcere alle padrone di casa dell’Australia. Resta, per le nostre portacolori, un match da giocare nella notte. Nel primo incontro le azzurre del manager Enrico Obletter vincono 6-3 con una combinazione di ottimo attacco e prestazione di livello di Alexia Lacatena al lancio. Il punteggio, in realtà, è meno severo in relazione a ciò che s’è visto nell’intero match. Nonostante un caldo che anticipa l’inizio alle 9 e, alla fine, fa registrare una temperatura di 39 gradi, l’Italia si mostra pronta e colpisce subito a partire dal singolo di Giulia Koutsoyanopulos, ed è lei, dopo una base su ball di Carosone, a sfruttare l’errore di Yi Yen per ... oasport

OA_Sport : Softball, Australia Pacific Cup 2020: Italia vittoriosa su Cina Taipei, poi fa soffrire le padrone di casa - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Dopo aver combattuto contro il Giappone, #ItaliaSoftball vince in scioltezza sulla Nuova Zelanda alla Australia Pacific Cup… - FIBSpress : Dopo aver combattuto contro il Giappone, #ItaliaSoftball vince in scioltezza sulla Nuova Zelanda alla Australia Pac… -