Slittino, Verena Hofer vince la medaglia d’oro agli Europei junior 2020 nel singolo (Di sabato 1 febbraio 2020) Si tinge d’oro la spedizione azzurra dello Slittino a Winterberg, in Germania, dove la tappa di Coppa del Mondo junior era valida anche per gli Europei di categoria: Verena Hofer vince e si mette al collo la medaglia del metallo più prezioso nel singolo femminile precedendo due tedesche, Jessica Degenhardt, battuta di 78 millesimi, ed Isabell Richter, terza a 99 millesimi. In casa Italia va registrato anche il sesto posto di Marion OberHofer, mentre tra gli uomini deve accontentarsi del 18° posto Alex Gufler, nella prova che ha visto la doppietta russa con Pavel Repilov davanti a Matvei Perestoronin, mentre il bronzo è andato al teutonico Florian Mueller. Europei junior Slittino Ordine d’arrivo singolo femminile 1. Hofer Verena ITA 1:29.887 2. Degenhardt Jessica GER +0.078 3. Richter Isabell GER +0.099 6. OberHofer Marion ITA +0.385 Ordine d’arrivo singolo maschile 1. ... oasport

