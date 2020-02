Slittino: ad Oberhof vincono Wendl/Arlt e riaprono la Coppa del Mondo. Quinti Nagler/Malleier (Di sabato 1 febbraio 2020) Gara sicuramente più regolare quella del doppio ad Oberhof, per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, rispetto a quella vista poche ore fa nel singolo. In terra teutonica sono profeti in patria i campioni olimpici Tobias Wendl e Tobias Arlt: i due fenomeni si prendono il successo e, soprattutto, riaprono la contesa in chiave classifica. Miglior tempo nella prima run per il duo teutonico, che ha avuto ovviamente più problemi con il ghiaccio rovinato nella seconda, ma sono riusciti a gestire l’ampio margine, chiudendo in 1’23”695. Seconda posizione per i lettoni Sics/Sics, grandi protagonisti del week-end scorso a Sigulda: per i baltici 117 millesimi di ritardo. Completa il podio un altro duo tedesco: Geuke/Gamm, a 171 millesimi. Nell’alternanza Germania-Lettonia c’è anche la quarta piazza, con Gudramovics/Kalnins. Solo sesti i detentori della ... oasport

