Sky Cinema Oscar, si accende il canale dedicato ai film premiati (Di sabato 1 febbraio 2020) Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e, in occasione della 92ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale ai film premiati con l’ambita statuetta. Per due settimane, da sabato 1 a venerdì 14 febbraio, infatti, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Oscar®. Una programmazione speciale con oltre 90 film – disponibili anche on demand su Sky e NOW TV in una collezione dedicata – farà da cornice all’attesissima Notte degli Oscar®... digital-news

