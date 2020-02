Sky Cinema Oscar: arriva il canale dedicato ai film premiati dall'Academy (Di sabato 1 febbraio 2020) Sky Cinema Oscar si accende da oggi fino al 14 febbraio: arriva il canale dedicato ai film premiati, anticipando la cerimonia del 9 notte! Per due settimane, da oggi a venerdì 14 febbraio, infatti, Sky Cinema Collection(canale 303) si trasforma in Sky Cinema Oscar: il canale interamente dedicato ai film premiati arriva in occasione della 92ª edizione degli Academy Awards. Una programmazione speciale con oltre 90 film - disponibili anche on demand su Sky e NOW TV in una collezione dedicata - farà da cornice all'attesissima Notte degli Oscar® 2020, trasmessa in diretta su Sky, la notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, a partire dalle 22.45 fino all'alba su Sky Cinema Oscar. Tra gli appuntamenti da non perdere, la maratona prevista per ... movieplayer

Sabato 1 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Redemption - Identità nascostePer sfuggire alla malavita londinese, un reduce di guerra (Jason Statham) assume una nuova identita'. La scomparsa di una prostituta lo costringe pero' a rimettersi in gioco (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisoltoBill Condon dirige Ian McKellen nei panni del celebre detective. Ritiratosi in campagna, l'anziano Sherlock Holmes arranca fra i ...

Sky Cinema Oscar si accende il 1° febbraio e fa partire la corsa agli Oscar : Sky Cinema Oscar dal 1 al 14 febbraio i titoli vincitori nel corso della storia Domenica 9 dalle 22:45 in diretta la Cerimonia degli Oscar Oltre 90 film su Sky Cinema Oscar il canale che come da tradizione si accende al 303 (Sky Cinema Collection) a ridosso della cerimonia. 90 film disponibili anche on demand, su Sky Go e in streaming su Now Tv. Dal 1 al 14 febbraio parte Sky Cinema Oscar con al centro domenica 9 febbraio la cerimonia in diretta ...

Venerdi 31 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : The New Pope Ep. 7 e 8 | PRODUZIONE ORIGINALE SKY (anche in 4K HDR clienti SAT) Voiello esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa piu' forte. Voiello scopre il segreto di Giovanni Paolo III. Pio XIII intanto e' tornato in Vaticano e Voiello riconquista il potere.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Old Man & The GunRobert Redford, Casey Affleck e Sissy Spacek nella biografia ...

Giovedi 30 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Nemiche per la pelleMargherita Buy e Claudia Gerini in una commedia di Luca Lucini. Dopo la morte di Paolo, ex marito di entrambe, Lucia e Fabiola si occupano del bambino che l'uomo ha avuto da un'altra donna.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) GeronimoGene Hackman e Wes...

Mercoledi 29 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Peppermint - L'angelo della vendetta'Revenge movie' con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita. Dopo l'assoluzione della gang che ha sterminato la sua famiglia, una donna decide di farsi giustizia da sola (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Una giusta causaFelicity Jones nella biografia di un'icona del femminismo. Ammessa a Harvard negli anni 50, Ruth Ginsburg ingaggia una tenace battaglia contro ogni discriminazione fra ...

Martedi 28 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : A Modern FamilyPaul Rudd e Steve Coogan sono i genitori improvvisati di una divertente commedia. La vita di coppia di due uomini viene messa a soqquadro dall'arrivo di un bambino(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Devil's Knot - Fino a prova contrariaColin Firth e Reese Witherspoon in un...

Domenica 26 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Driven - Il caso DeLorean Jason Sudeikis in una commedia tratta da una storia vera. 1974: una spia dell'FBI entra nella vita dell'ingegnere John DeLorean, che sta progettando l'auto che portera' il suo nome (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Il maestro di violinoStoria di riscatto a San Paolo del Brasile. Dopo aver fallito un'audizione per entrare in un'orchestra, Laerte accetta una cattedra da insegnante di musica in una ...

Lunedi 27 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Scappo a casa Aldo Baglio per la prima volta 'da solista' in una commedia di Enrico Lando. Un meccanico razzista perde i documenti durante un viaggio a Budapest e viene scambiato per un clandestino.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) TanguyScoppiettante commedia su un trentenne viziato. Tanguy vive ancora a casa con i suoi genitori che, ormai esasperati, tentano di tutto per farlo andare via.(SKY Cinema DUE HD ore 21.15/canale 302) La ...

“Mamma o papà?” su Sky Cinema : I film stasera in tv sabato 25 gennaio : Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 25 gennaio . Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera . Ecco i film del Cinema stasera in tv, sabato 25 gennaio : Mamma o papà? – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia Uscita: 2017 Nazionalità: Italia Regista: Riccardo Milani Cast: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luca Angeletti, Stefano Biasotto TRAMA Valeria e Nicola sono il sogno ...

Sabato 25 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Mamma o papa'? Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel remake di un'irriverente commedia francese. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Gioco di donnaPenelope Cruz e Charlize Theron in una bruciante storia di passione. In un appartamento di Parigi va in scena il triangolo amoroso tra una fotografa, una ballerina e un insegnante.(SKY ...

Venerdi 24 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : The New Pope Ep. 5 e 6 | PRODUZIONE ORIGINALE SKY Giovanni Paolo III incontra Sharon Stone, che gli da' nuove idee. Intanto il legame tra il Papa e Sofia si fa piu' profondo. Il respiro di Pio XIII viene tramesso in radio. Intanto Giovanni Paolo III si prepara per un'intervista "storica'.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Sogno di una notte di mezza eta'Irriverente commedia con Gerard Depardieu, diretta e interpretata da Daniel Auteuil. ...

Giovedi 23 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Holmes&Watson Will Ferrell e John C. Reilly nella commedia che rilegge in chiave umoristica i personaggi di Arthur Conan Doyle. Il celebre duo indaga su un delitto a Buckingham Palace(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Another Happy DayEllen Barkin e Demi Moore in un film premiato al Sundance Film Festival. Divorziati da anni, Paul e Lynn si rivedono al matrimonio del figlio. Ma i vecchi rancori riemergeranno(SKY Cinema DUE HD ore ...

Mercoledi 22 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Non ci resta che il crimineMarco Giallini, Edoardo Leo, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi nella commedia di Massimiliano Bruno. Tre amici viaggiano indietro nel tempo e incontrano la Banda della Magliana (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Nureyev - The White...

Martedi 21 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Regole d'onore Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson in un legal thriller di William Friedkin. In missione nello Yemen, il colonnello Childers ordina di sparare sullla folla. Finira' sotto accusa.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Gloria BellSebastian Lelio dirige Julianne Moore e John...

