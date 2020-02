Si sarebbe potuto bloccare il Coronavirus? (Di sabato 1 febbraio 2020) La Cina ha davvero fatto tutto il possibile per contenere l’epidemia del nuovo Coronavirus? Pechino ha realmente agito con i tempi giusti e nel miglior modo possibile? Le due domande restano senza risposta. Certo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha spezzato una lancia in favore del Dragone, elogiando le misure d’emergenza attuate da Xi Jinping. Questo, per il governo cinese, ha lo stesso valore di una medaglia. “La Cina – ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesum – ha condiviso subito la sequenza genetica del nuovo Coronavirus 2019-nCoV sia con l’Oms che con altri Paesi, adottando una serie di efficaci misure per contenere la diffusione del contagio. L’Oms spera di rafforzare la cooperazione con la Cina ed è disposta a fornire a Pechino tutto l’aiuto necessario per contenere ... it.insideover

TheRiddler1899 : @Segnasemperlu Chi c'è dietro aveva lasciato tutto in mano a loro e si fidava,poi non si sarebbe potuto continuare… - Raffaele1963 : @AlessioBuzzanca conosciamo la sofferenza e non molleremo mai fino alla fine. Forza Lazio. sarebbe potuto essere un… - Ant_Edw : @_GrayDorian Fosse stato davvero così Reich non credo che il Regno Unito sarebbe potuto uscire grazie ad un referendum. -