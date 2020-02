Serie A, poker del Sassuolo alla Roma, bene il Bologna. Pari tra Cagliari e Parma (Di domenica 2 febbraio 2020) Serie A, risultati sabato 1 febbraio 2020. Il Sassuolo ‘rifila’ un poker alla Roma. Il Bologna in rimonta supera il Brescia. 2-2 tra Cagliari e Parma. Roma – Serie A, risultati sabato 1 febbraio 2020. A sorpresa la Roma di Fonseca cade in casa del Sassuolo pagando un primo tempo non all’altezza. Il Bologna nel finale riesce a superare 2-1 il Brescia mentre 2-2 termina Cagliari-Parma. Serie A, i risultati della ventitreesima giornata Di seguito i risultati delle sfide di sabato 1° febbraio 2020 e valide per la ventitreesima giornata di Serie A (LA CLASSIFICA e GLI HIGHLIGHTS) Bologna-Brescia 2-1Cagliari-Parma 2-2Sassuolo-Roma 4-2 Serie A, Sassuolo-Roma: risultato, marcatori e tabellino Sassuolo-Roma 4-2 Marcatori: 7′ Caputo (S), 16′ Caputo (S), 27′ Djuricic (S), 56′ Dzeko (R), 73′ rig. Veretout (R), 74′ ... newsmondo

