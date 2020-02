Serie A, Bologna-Brescia: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Serie A, Bologna-Brescia: probabili formazioni, pronostico e quote Sabato 1 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna si affronteranno Bologna e Brescia. La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Serie A.Segui Termometro Politico su Google News Il Bologna oggi occupa la posizione numero undici in classifica a 27 punti e proviene dalla vittoria in trasferta contro la SPAL per 1-3. Un successo che ha risollevato il morale del felsinei, che nell’ultimo periodo hanno attraversato qualche difficoltà di troppo. Il Brescia è penultimo in classifica con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Milan per 0-1. Periodaccio per la Leonessa, reduce da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Per salvarsi occorre fare molto di più. La classifica aggiornata alla giornata 22 Le ... termometropolitico

