Senago, tubo rotto: appartamento allagato. Pompieri mobilitati con l’autoscala | FOTO (Di sabato 1 febbraio 2020) Vigili del Fuoco in azione nel quartiere Papa Giovanni di Senago. I Pompieri sono intervenuti per l’allagamento di un appartamento al settimo piano di una palazzina di piazza Papa Giovanni, come potete vedere nelle FOTO qui sopra. Ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava sono stati gli inquilini del piano di sotto. Attorno alle 18 hanno dato l’allarme e in pochi istanti sono arrivati a sirene spiegate i Pompieri. Hanno raggiunto l’appartamento con l’ausilio di un’autoscala. Una volta all’interno hanno capito che cosa aveva causato quell’allagamento: un tubo rotto. su Il Notiziario. ilnotiziario

