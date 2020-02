Sei Nazioni, Galles-Italia 42-0: tracollo all’esordio azzurro (Di domenica 2 febbraio 2020) Esordio amaro dell'Italrugby di Franco Smith, che a Cardiff cede nettamente contro i campioni in carica nella prima partita del Sei Nazioni 2020. I Dragoni si impongono per 42-0 al Principality Stadium di Cardiff in una partita a senso unico, con il Galles avanti 21-0 già al termine del primo tempo. Italia mai pericolosa. I Dragoni hanno accelerato solo nel finale, quando hanno spinto per trovare la quarta meta e il punto di bonus offensivo. Strepitoso Adams, autore di tre mete. Era difficile puntare a qualcosa di più, ma l'Italia è ripartita con la solita sconfitta in questo Sei Nazioni (la 23a di fila dal 2015). Un 42-0 che fa male, un po' perché non siamo riusciti a portare a casa neanche un punto in questo match, un po' perché non abbiamo concretizzato davvero nulla nella ripresa quando il Galles ci ha 'fatto un po' giocare'. L'Italia tornerà in campo domenica 9 febbraio a Parigi ... ilfogliettone

