Seconda Guerra Mondiale | il dossier segreto dei reati commessi dagli Alleati in Italia

Il dossier segreto dei reati commessi dagli Alleati in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale: 342 omicidi e oltre mille morti investiti. ROMA – E' passato più di mezzo secolo dalla Seconda Guerra Mondiale ed ora viene alla luce il dossier segreto dei reati commessi dagli Alleati in Italia stilato dal ministro della Guerra. E i numeri non sono sicuramente banali: 342 gli omicidi e oltre 1000 le persone che sono morte investite dai mezzi militari. Il periodo dovrebbe essere, più o meno, tra l'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 ma non si può escludere che questi siano avvenuti fino al 2 giugno 1946, quando l'Italia è diventata Repubblica. La scoperta porta la firma di Emiliano Ciotti La scoperta porta la firma di Emiliano Ciotti, vigile del fuoco di professione ma grande appassionato di storia.

