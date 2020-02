Scivolone di Salvini sul governo italiano che snobba il Coronavirus: bufala su presenze in Senato (Di sabato 1 febbraio 2020) Non è un periodo facile per Salvini, se pensiamo al fatto che a pochi giorni dalla sconfitta elettorale in Emilia Romagna stiamo assistendo ad una nuova gaffe a proposito del Coronavirus. Dopo aver analizzato un paio di imprecisioni legate al suo attacco al governo di giovedì sera, infatti, oggi 1 febbraio si hanno maggiori dettagli a proprio di un altro attacco da parte del leader della Lega nei confronti dell’attuale Esecutivo. Lo stesso Salvini, infatti, ha accusato la maggioranza di aver snobbato in Senato la seduta durante la quale si doveva discutere delle misure contro il virus proveniente dalla Cina. Salvini e la maggioranza assente in aula sul Coronavirus In particolare, l’ex Ministro dell’Interno proprio giovedì ha pubblicato un post all’interno della propria pagina Facebook ufficiale, ironizzando sul governo composto da Partito Democratico e Movimento ... bufale

mattegeo : @fattoquotidiano Perché scivolone? Mica sono un partito, fanno quello che dovrebbe fare un partito, stare nella soc… - Noovyis : (Scivolone di Salvini sul governo italiano che snobba il Coronavirus: bufala su presenze in Senato) Playhitmusic -… - giounoezero : Dopo il fallimento dell'operazione ideata al Papeete, dopo il flop in Emilia Romagna, ed ora lo scivolone su corona… -