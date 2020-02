Sci alpino, Thomas Dressen fa il colpo nella discesa di Garmisch! Podio e punti pesanti per Kilde, 10° Buzzi! (Di sabato 1 febbraio 2020) Grande festa tedesca a Garmisch-Partenkirchen. Thomas Dressen conquista la discesa di casa sulla mitica Kandahar, chiudendo con il miglior tempo di 1’39’31. Il tedesco ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, cogliendo il quarto successo della carriera (tutti in questa specialità), il secondo in questa stagione dopo quello dello scorso novembre a Lake Louise. Una vittoria a Garmisch che mancava addirittura per la Germania addirittura dal 1992, quando vinse Markus Wasmeier. Importantissima in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, la seconda posizione colta dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, staccato di sedici centesimi dal vincitore. Sul Podio ci sale anche il francese Johan Clarey, che paga 17 centesimi e può recriminare per un errore nella parte finale. Quarta posizione per l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.26), mentre è quinto l’americano ... oasport

