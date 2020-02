Sci alpino, Coppa Europa 2020: Federico Liberatore terzo nello slalom di Jaun (Di sabato 1 febbraio 2020) Federico Liberatore conquista il podio nello slalom di Coppa Europa a Jaun. Il 24enne azzurro ha chiuso al terzo posto nella gara vinta dall’austriaco Adrian Pertl, al primo successo della carriera. Restano i rimpianti per Liberatore, che era in testa dopo la prima manche e alla fine ha avuto un ritardo di 51 centesimi al traguardo. In mezzo a Pertl e Liberatore ha chiuso il norvegese Alte Lie Mcgrath, secondo e staccato di 39 centesimi dalla vetta. A completare le prime cinque posizioni ci sono i due tedeschi Sebastian Holzmann e Julian Rauchfuss, staccati rispettivamente di 62 e 99 centesimi. A punti ci vanno anche altri tre azzurri: Hans Vaccar (16° a +2.15), Francesco Gori (18° a +2.51), Fabian Bacher (+2.58) e Tomas Kastlunger (27° a +3.43). Ordine d’arrivo slalom maschile Coppa Europa Jaun (Sui): 1. PERTL Adrian AUT 1:39.28 2. MCGRATH Atle Lie NOR +0.39 3. Liberatore ... oasport

