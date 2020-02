Schick, frecciata all’Italia: «In Germania non ti fischiano se giochi male» (Di sabato 1 febbraio 2020) Schick parla della differenza tra Italia e Germania: «Sono sempre di buon umore, qui non fischiano la squadra se giochi male» Patrik Schick è riuscito a esprimersi in Serie A solamente con la maglia della Sampdoria, al suo primo anno. L’esperienza con la Roma, per il ceco, è stata fallimentare, ma ora si sta rilanciando al Lipsia. In un’intervista al sito denik.cz ha parlato delle differenze tra i due campionati: «Qui in Germania sono sempre di buon umore. Non succede mai che fischino la squadra, anche se non giochiamo bene, e creano un’atmosfera fantastica». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Schick frecciata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Schick frecciata