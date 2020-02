Savoia-Cittanovese: le dichiarazioni di Parlato in conferenza stampa (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Parlato: “Affrontiamo la Cittanovese come abbiamo sempre affrontato le partite in questo periodo: con grande attenzione e concentrazione. Non possiamo permetterci il minimo errore. Chiaramente, nella testa dei ragazzi può passare ciò che è successo in passato, nella sfida dell’andata, ma dobbiamo pensare, principalmente, a domenica. – 5 dal Palermo? Non dobbiamo ragionare sulla distanza in classifica, ma pensare domenica dopo domenica. Ovviamente, se mancassero, due giornate alla fine del campionato, allora il discorso sarebbe diverso. Concentriamoci sulla realtà attuale, su Savoia-Cittanovese. Chironi e Tourè? Si sono integrati bene entrambi, esprimendosi nel migliore dei modi in campo. Non abbiamo un altro girone di ritorno da giocare, è questo il ritorno e bisogna portare i punti a casa. Dobbiamo correggere gli errori e ... anteprima24

