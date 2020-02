SARRI: «La Fiorentina difende bassa e soffoca gli spazi, dobbiamo muovere la palla» – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Maurizio SARRI ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Le parole del tecnico Maurizio SARRI ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico sul prossimo avversario. Fiorentina – «difende con aggressività, soffocando gli spazi agli avversari. Ha giocatori di accelerazione e di gamba. I risultati delle ultime partite lo dimostrano: in avanti dovremo muovere palla velocemente altrimenti troveremo traffico. In difesa non dovremo perdere le posizioni per limitare sul nascere i tentativi di ripartenza avversari». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

