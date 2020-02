Sarah Scazzi sarebbe ancora viva se Ivano Russo non avesse mentito? Parla mamma Concetta (Di sabato 1 febbraio 2020) Sarah Scazzi processo bis: Ivano Russo condannato in primo grado a 5 anni di reclusione per avere mentito al pubblico ministero in sede di indagine e, sotto giuramento, in Corte d’Assise durante il processo per l’omicidio della 15enne di Avetrana. Il cuoco, conteso all’epoca dei fatti tra la vittima e la cugina Sabrina Misseri (condannata all’ergastolo in via definitiva insieme alla madre Cosima Serrano), fu reticente e non fornì le informazioni di cui era a conoscenza in merito alla vicenda culminata in delitto, prima fra tutte l’avere assistito al furibondo litigio tra le due cugine pochi istanti prima che Sarah venisse strangolata. Sarah Scazzi sarebbe ancora viva se Ivano Russo non avesse mentito? Se Ivano avesse Parlato dalla prima ora probabilmente le indagini avrebbero preso da subito la strada giusta. Invece subirono ritardi e vennero di fatto ... urbanpost

