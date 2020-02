Sanremo 2020 | Gianna Nannini ospite nella quarta serata del Festival

Junior Cally è sessista? Prima di Sanremo 2020 la canzone “incriminata” : Questo articolo Junior Cally è sessista? Prima di Sanremo 2020 la canzone “incriminata” è apparso Prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Junior Cally è davvero sessista? Il cantante, che parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con “No grazie” pubblicò Strega, la canzone “incriminata”. In questi giorni che precedono il Festival di Sanremo 2020 è caos non solo attorno ad Amadeus e la sua frase ...

Sanremo 2020 - Gianna Nannini sul palco dell’Ariston con Amadeus : Si arricchisce sempre di più il cast di ospiti di Sanremo 2020: si prospetta un’edizione dal programma ricco di sorprese e di grandi ritorni per il Festival di Sanremo. Venerdì sera a salire sul palco come ospite sarà Gianna Nannini. Ad annunciarlo l’account Twitter della Rai, che ha pubblicato la notizia in anteprima. La rocker senese, incoronata premio Tenco 2019, si esibirà nella serata del 7 febbraio, portando sul celebre palco ...

Sanremo 2020 : Gianna Nannini ospite della quarta serata : Gianna Nannini Il parterre di ospiti – musicali e non – che calcheranno il palco del settantesimo Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020, si arricchisce di un nuovo nome: quello di Gianna Nannini. ospite della quarta serata della kermesse, la rocker italiana per antonomasia si esibirà live presentando un estratto dal suo ultimo album di inediti La differenza (probabile si tratti di Motivo, ...

Francesco Gabbani a Sanremo 2020 : Francesco Gabbani Francesco Gabbani è entrato a far parte da pochi anni della storia del Festival di Sanremo e, nonostante ciò, è uno dei volti più emblematici della manifestazione. Quest’anno sale sul palco dell’Ariston per la terza volta, deciso a stupire con un brano che, rispetto al passato, non punterà sulla messa in scena, ma soltanto sulla sua voce e sulla sua interpretazione. Francesco Gabbani: età e carriera Francesco ...

Gianna Nannini a Sanremo 2020 con La Differenza - il ritorno dopo un esordio turbolento e un duetto con Baglioni : In un Festival che ha deciso di non schierare grandi nomi internazionali, saranno i Big di casa nostra a tenere la scena sul fronte degli ospiti di Amadeus all'Ariston: ci sarà anche Gianna Nannini a Sanremo 2020, nella stessa serata, quella del venerdì, che vedrà sul palco il già annunciato Ghali. In piena promozione del suo ultimo album La Differenza, Gianna Nannini a Sanremo 2020 presenterà un brano dal disco di inediti rilasciato lo ...

Sanremo 2020 - Gianna Nannini ospite del Festival il 7 febbraio : FotoromanzaJanis JoplinPassatoPenelopePeter Pan (sulla cover del disco)TecnologiaTour e teatriTrasgressioneSemplicitàVita NuovaVoceVoce /2 La playlist di Gianna NanniniLa quarta serata del Festival della Canzone Italiana, edizione 2020, avrà un ospite d’eccezione. Gianna Nannini tornerà a esibirsi sul palco del Teatro Ariston venerdì 7 febbraio, per presentare dal vivo un estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” e un medley ...

Diletta Leotta a Sanremo 2020 - svelato l’abito della prima serata : foto : Ci sarà anche Diletta Leotta sul palco dell’Ariston ad affiancare Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La giornalista e conduttrice di Dazn è infatti tra le 10 donne che il conduttore ha presentato durante la conferenza stampa di lancio del Festival. Oltre a lei anche Antonella Clerici, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, entrambe giornaliste del Tg1, Francesca Sofia Novello, Mara Venier, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno e Alketa ...

Sanremo 2020 - Junior Cally confessa : “Passerò mesi di sofferenza” : Sanremo 2020, Junior Cally fa una confessione: “Passerò sei mesi di sofferenza” Martedì 4 Febbraio inizierà finalmente la nuova edizione del Festival di Sanremo di Amadeus. E tra i Big di Sanremo 2020 ci sarà anche Junior Cally. Quest’ultimo è stato molto contestato sui media perchè in passato ha cantato diverse canzoni con dei testi davvero molto pesanti. Addirittura c’è anche chi ha invocato la sua esclusione da Sanremo 2020. Ma ...

Sanremo 2020 - Antonella Clerici : «Il mio ritorno da ape regina» : Antonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiDi rientro da Sanremo, dove ha fatto una capatina per mettere a punto i dettagli sul suo ritorno al Festival, Antonella Clerici si rilassa sgranocchiando uno snack e osservando il paesaggio che le scorre davanti al finestrino. «Ne ho approfittato per andare a trovare il nuovo direttore perché mi faceva piacere salutarlo» spiega con una calma che ...

Biagio Antonacci è stato annunciato che sarà il super ospite dell'ultima puntata del Festival di Sanremo 2020 Il Festival di Sanremo 2020 sta per arrivare, ormai mancano davvero pochi giorni al grande evento musicale di rai uno, che quest'anno sarà guidato da Amadeus, che oltre ad essere ...

Monica Bellucci - no al Festival di Sanremo 2020 : svelato il perché : Monica Bellucci non prenderà parte al Festival di Sanremo 2020 come invece inizialmente annunciato dalla Rai: il direttore artistico Amadeus spiega il motivo Già la vedevamo scendere gli scalini dell’Ariston con la sua somma leggiadria, finché è giunta la delusione: Monica Bellucci, già annunciata dai vertici Rai, salterà il Festival di Sanremo 2020. Stando ai piani iniziali la diva avrebbe affiancato Amadeus alla conduzione. Tuttavia, poco ...

Sanremo 2020 - Tiziano Ferro Devolve L’Intero Cachet a 5 Associazioni Benefiche : Tiziano Ferro ha un grande cuore, e questo è risaputo da tempo. Adesso, lo dimostra con un atto che ha dello straordinario: il suo intero Cachet del Festival di Sanremo va in beneficenza. Il noto e amatissimo cantautore farà parte del cast fisso di questa edizione sanremese. Si sa poco di cosa proporrà al pubblico, solo qualche piccola rivelazione: duetterà con Massimo Ranieri, presenterà un medley dei suoi grandi successi. Inoltre, renderà ...

Festival di Sanremo 2020 : come cambia il palinsesto tv : Da martedì 4 Febbraio a sabato 8 Febbraio 2020 andrà in onda su Raiuno il 70esimo Festival di Sanremo. Inevitabilmente, come sempre, attrarrà su di sè tutte le maggiori attenzioni: per questo le reti “rivali” modificheranno il loro palinsesto. Mediaset non trasmetterà nè Milionario nè C’è posta per te in onda su Canale 5. Stop anche alla Repubblica delle donne su Retequattro. Largo spazio sarà dato invece a commedie e film da ...

Sanremo 2020 - Michele Zarrillo svela : “Il mio punto debole è…” : Michele Zarrillo al Festival di Sanremo 2020: “La memoria è il mio punto debole” Michele Zarrillo sarà uno dei Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, la prima condotta da Amadeus. Il cantautore romano canterà “Nell’estasi o nel fango”. Nella serata delle cover, invece, riproporrà un classico della canzone italiana, “Deborah”, con Fausto Leali e Wilson Pickett. Intervistato dal ...