Sanremo 2020, Antonella Clerici: «Il mio ritorno da ape regina» (Di sabato 1 febbraio 2020) Antonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiDi rientro da Sanremo, dove ha fatto una capatina per mettere a punto i dettagli sul suo ritorno al Festival, Antonella Clerici si rilassa sgranocchiando uno snack e osservando il paesaggio che le scorre davanti al finestrino. «Ne ho approfittato per andare a trovare il nuovo direttore perché mi faceva piacere salutarlo» spiega con una calma che culla chiunque l’ascolti: la sua terza volta all’Ariston non è un impegno da vivere con l’ansia tipica di un debutto, ma con il «divertissement» dei veterani che hanno le spalle larghe: «È un palco che non mi mette soggezione e a cui voglio bene» rimarca con la stessa leggerezza che ha cercato di trasmettere alle nove colleghe che, insieme a lei, accompagneranno Amadeus in questa nuova avventura. «Durante la conferenza ho dato ... vanityfair

