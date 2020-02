Sanremo 2020, Alberto Urso si sfoga: “Voglio dimostrare che…” (Di sabato 1 febbraio 2020) Alberto Urso prima di Sanremo: “Voglio dimostrare che la lirica può essere…” Il 70° Festival di Sanremo per Alberto Urso sarà la sua prima esperienza al Teatro Ariston. Il cantante rivelazione della scorsa edizione di Amici ha ammesso, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che a 22 anni calcare quel palco è un grande privilegio. La canzone “Il sole ad est” di Alberto Urso unirà il pop alla lirica, l’artista ha raccontato che il suo obiettivo, portando questo brano a Sanremo 2020, è: “dimostrare che i due stili si possono unire e la lirica può essere anche una musica contemporanea”. Il pezzo di Sanremo racconta un momento felice, proprio come quello vissuto dal cantante, che ha sottolineato: “Per me quest’anno è stato come il sorgere del sole: bellissimo come un’alba”. Festival di Sanremo, Alberto Urso ... lanostratv

