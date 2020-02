San Valentino, il menù di Cannavacciuolo per gli innamorati a Villa Crespi: ecco quanto costa (Di sabato 1 febbraio 2020) Il giorno in cui si celebrano gli innamorati, San Valentino, si avvicina: ecco allora che il celebre chef napoletano Antonino Cannavacciuolo ha reso noto il menù che proporrà alle coppie - e non solo - il prossimo 14 febbraio nel suo ristorante, Villa Crespi. Il prezzo? 220 euro a persona per una cena romantica e stellata. fanpage

laHantucci : RT @utopico__: Tutti impazienti che arrivasse febbraio. E adesso beccatevi i peggiori santi dell'anno. Sanremo e San Valentino. - Daniel48592397 : RT @Ericbludue: Inizia #FebbraioCon l’aspettativa del Carnevale, di San Remo, di San Valentino, ma sai che c’è ? A me non me ne frega nient… - tigullio_tweet : Inaugurato al Cenobio dei Dogi “San Valentino…Innamorati a Camogli” -