San Valentino a Napoli: un bike tour per i luoghi più romantici della città (Di sabato 1 febbraio 2020) San Valentino speciale con bike tour nei luoghi più romantici di Napoli: il tour si terrà nella serata di venerdì 14 febbraio (partenza ore 19.30 dalla Galleria Principe). Un San Valentino romantico e allo stesso tempo insolito ed innovativo nello stile di biketour Napoli, che ormai da cinque anni organizza nel giorno degli innamorati per eccellenza, un tour in tandem o con bici “baciate”. Per gli amanti in sella, San Valentino si trasforma in un’occasione per poter vedere Napoli con occhi diversi. Grazie alla collaborazione di Schiano bikes, ormai partner storico e fornitore ufficiale di tandem e bici, sarà possibile vivere un giorno speciale. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il nuovissimo bike bar in Galleria Principe (di fronte il Museo Archeologico) e attraverserà i luoghi più romantici della nostra città dal Castel dell’Ovo, al lungomare Caracciolo, Piazza ... 2anews

news_rimini : A Bellaria si festeggia Sant'Apollonia e San Valentino con fiera, danze, street food e giostre - rawandcook : RT @Ericbludue: Inizia #FebbraioCon l’aspettativa del Carnevale, di San Remo, di San Valentino, ma sai che c’è ? A me non me ne frega nient… - Sara_1083 : RT @IostoconTarabas: 13 giorni a' Ma allora a San Valentino che fai? -