Salernitana, ecco i convocati per il derby: prima chiamata per Capezzi (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Gian Piero Ventura ha sciolto le riserve sulla lista dei convocati per il derby in programma domani sera alle ore 21 al Ciro Vigorito contro il Benevento. prima chiamata per il centrocampista Capezzi, giunto in granata nella finestra invernale di calciomercato dopo l’esperienza all’Albacete. PORTIERI: Micai, Vannucchi; DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini; CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro; ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow. L'articolo Salernitana, ecco i convocati per il derby: prima chiamata per Capezzi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

