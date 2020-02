Rugby Sei Nazioni, primo turno di qualificazioni: da oggi su Dmax anche il nuovo format Rugby Social Club – Fuori Classifica (Di sabato 1 febbraio 2020) Torna l'appuntamento con il Rugby 6 Nazioni insieme a un nuovo format dedicato al dietro le quinte delle squadre e delle tifoserie. comingsoon

Eurosport_IT : Inizia alla grande il 6 nazioni dei nostri ragazzi! ???????? - Agenzia_Ansa : Rugby, domani al via il Sei Nazioni dell'Italia: primo impegno in casa dei campioni in carica del Galles. #rugby… - liberamentesara : RT @ilpost: Guida al Sei Nazioni di rugby -